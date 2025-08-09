◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、７回無死一塁で回ってきた４打席目は、２番手左腕リトルから外角低めのシンカーを捉えると、高々と弾んだ打球は一塁手のグラブを弾いて右前に運んだ。４４試合ぶりの３安打となった。相手先発は通算２