大雨の影響で霧島市、姶良市あわせておよそ3万7000戸が断水しています。各地で給水所が設けられています。断水しているのは、霧島市の隼人町のほぼ全域、国分野口の一部地区、福山町の下場地区です。 隼人町と国分野口の一部地区では、水源から木之房配水池をつなぐ導水管が破損しているということです。復旧について、霧島市は8月11日以降になる見通しとしています。霧島市と姶良市には臨時の給水所が設けられています。 【霧島