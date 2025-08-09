◆フィギュアスケートサマーカップ第１日（９日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）ジュニア女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界ジュニア選手権３連覇の島田麻央（木下グループ）が６７・８１点をマークした。今季初の実戦。「緊張したし不安はあったが、大きなミスなく終わることができて良かった思いと、もうちょっといい演技ができた思いがある」と振り返った。今季のＳＰは「ゲット・ハッピー」と「シン