【線状降水帯】発生のおそれ 福岡県・佐賀県・長崎県 福岡県、佐賀県、長崎県では、９日（土）夜のはじめ頃から１０日（日）夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。９日（土）～１１日（月祝）、、 を画像で掲載しています。 ［雨の予想］ ９日（土）～１０日（日）にかけて予想さ