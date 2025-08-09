◆米大リーグパドレス―レッドソックス（８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスの松井裕樹投手が８日（日本時間９日）、本拠のレッドソックス戦で０―５の７回から２番手で登板。１回１／３を無失点で終えた。松井は先頭の９番ウォンを右飛に打ち取ったが、１番アンソニーに中前安打を許した。中軸との対戦に入り２番ブレグマンを中飛で２死。３番デュランに中前へのポテンヒットを打たれて一、三塁