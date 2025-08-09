フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが、MCを務める『キャラビズジャーナル』(毎週日曜5:10〜)で、番組グッズを初プロデュースした。フジテレビショップ「フジさん」台場店で販売されている。上垣皓太朗アナウンサーるキャラクタービジネス業界のキーパーソンを訪ね、「キデイランド」や「タカラトミー」「セガ」など話題のスポットや企業の裏側に潜入取材してきた上垣アナ。これまで番組内の企画でグッズデザインを考案することは