Image: 一級染色補正翔 2025年6月22日の記事を再編集して公開しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。シャツの胸元に一点、スープのシミ汚れそれだけで1日気分が落ち込む…そんな経験ありませんか？着物をはじめとした和服修正の職人が40年の経験を注いでつくり上げた、携帯型「しみぬきトントン」は、そんな“備え”の新しいかたち。