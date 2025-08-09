冠水した由利本荘市内のアンダーパス ８日午後１１時すぎ 秋田・由利本荘市では８日夜、観測史上最大となる猛烈な雨が降りました。 由利本荘市本荘では８日夜、観測史上最大となる１時間で１１７．５ｍｍの猛烈な雨が降るなど、「記録的短時間大雨情報」が２回発表されました。市内の一部地域に一時、「緊急安全確保（警戒レベル５）」が出ましたが９日朝解除されました。 由利本荘市によりますと、住宅の床上浸水が