Photo: Yohei Amazaki クルマの中が暑いを回避したい。特に酷暑の時はクルマ移動は楽な交通手段。一方で、駐車場に停めてクルマに戻ってきた時には地獄の空間です。快適なはずの車内がサウナ状態に、という経験はあるあるではないでしょうか。そこで、今回は「車内の温度を一気に下げるグッズ」をまとめてご紹介します。｢放射冷却」で涼しいサンシェード