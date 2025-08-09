◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 2回戦(9日、横浜BUNTAI)卓球の張本智和選手が因縁の相手にストレート勝利で準々決勝進出です。初戦をストレートで勝利した世界ランク4位の張本選手は、2回戦で世界ランク15位のスウェーデンのシェルベリ選手と対戦。国際大会で過去6勝5敗、昨年のパリ五輪男子団体戦準決勝では敗れたものの3月に行われたWTTチャンピオンズ重慶ではストレート勝利を収めていました。第1ゲーム、先制点こそ奪われま