◇インターリーグドジャース―ブルージェイズ（2025年8月8日ロサンゼルス）ドジャース大谷翔平投手（31）は8日（日本時間9日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回に安打を放ち、連続試合安打を7に伸ばした。第3打席も右中間を破る二塁打を放ち、2試合ぶりのマルチ安打をマーク。続くムーキー・ベッツ内野手（32）の逆転2ランをおぜん立てした。第4打席も安打を放ち、1試合3安打は6月15日のジャイア