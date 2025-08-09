９日に長崎市で開かれた平和祈念式典で、長崎市の鈴木史朗市長は平和宣言を読み上げた。全文は以下の通り。◇１９４５年８月９日、このまちに原子爆弾が投下されました。あの日から８０年を迎える今、こんな世界になってしまうと、誰が想像したでしょうか。「武力には武力を」の争いを今すぐやめてください。対立と分断の悪循環で、各地で紛争が激化しています。このままでは、核戦争に突き進んでしまう―。そんな人類存亡の