天皇陛下は8日、皇居・御所で大阪・関西万博出席のため来日中のペルーの大統領と懇談されました。天皇陛下は、8日午後4時すぎから、皇居・御所にペルーのボルアルテ大統領を迎え約30分間にわたり懇談されました。大統領は、9日に大阪・関西万博で行われるペルーのナショナルデーに出席するため来日中です。宮内庁によりますと、天皇陛下は日本とペルーの間には長い関係があるとし、2023年の外交関係樹立150周年に、秋篠宮家の佳子