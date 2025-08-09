警察や消防によりますと、9日午前11時半頃、神奈川県小田原市の自動車専用道路の西湘バイパスで「子どもが車にひかれた」と通報がありました。11歳の男の子が顔にケガをして、ドクターヘリで搬送されましたが、命に別条はないということです。この数分前に「人が高速道路を歩いている」と通報があったほか、通りかかった車が道路を歩いていた子どもを保護しようとしたところ、子どもは走り去り、別の車に衝突したということで、警