俳優の速水もこみちさんと平山あやさんが、今月8日の結婚記念日を各々のインスタグラムで報告しました。 【写真を見る】【 速水もこみち＆平山あや 】8月8日の結婚記念日に「ありがとう」各々全く同じ2ショット写真を投稿して感謝を交わすもこみちさんと平山さんは、夏の濃い緑をバックに、深いグレーのシャツの色味を合わせて、寄り添って2ショット写真を撮影。全く同じ写真を各々のインスタグラムに投稿しています。もこ