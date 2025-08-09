鈴木瞳美 ≠ME・鈴木瞳美がこのほど、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』に登場した。ブランド「Rose Muse」のステージでは、ファーがポイントのミニスカを組み合わせニットワンピとロングブーツのセットアップで登場。美脚が際立つ大人っぽさも感じられるルックで魅了した。