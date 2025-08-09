バッグにキーホルダーやチャームをプラスした「バッグデコ」がトレンドの今。【3COINS（スリーコインズ）】からも、キュートなキーホルダーが続々と登場しているという情報をキャッチ。今回は、夏にぴったりな清涼感あふれるキーホルダーに注目しました。ぜひ自分だけのバッグデコに挑戦してみて。 夏ムード満点！ 爽やかなクリア素材のキーホルダー