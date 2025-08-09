齋藤樹愛羅 ＝LOVE・齋藤樹愛羅がこのほど、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』に登場した。ブランド「Rose Muse」のステージでは、胸元にリボンがあしらわれたキャミドレスに、スリーブボレロを合わせたコーデで登場。高めポニーテールにまとめた髪を揺らし、ランウェイトップではほんのりと笑みをみせ、大人の雰囲気で魅了した。