タレント重盛さと美（36）が8日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時54分）に出演。出演者の中山秀征が大恩人であると告白した。重森は「今日はエモくてエモくて」と感激を隠せない様子で「私の芸能界の恩人なんですよね」と中山を指さした。中山は両手を前に出しながら「いやいや、そんなことない」とやんわりと否定した。重森は「18歳で上京したてのときに、関東ローカルの『ラジかるッ』（日本テレビ系、2006〜09