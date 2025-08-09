1945年8月6日に広島に原子爆弾が投下されてから3日後の8月9日、広島電鉄は被爆後の一番電車を走らせました。それから80年を迎えられたことへの感謝の思いを込めて、被爆電車のうちの1両で、広島電鉄の保有車両のうち最古の車両である156号が、5年ぶりに運行されました。被爆80年の今年、156号を運行します〜もう一つの被爆電車が５年ぶりに運行〜｜広島電鉄https://www.hiroden.co.jp/topics/2025/0806-tram156.html1945年8月6日8