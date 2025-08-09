国の特別名勝、金沢市の兼六園などでは9日の夜から、幻想的な灯りで園内を彩るライトアップが始まります。金沢城公園と兼六園では四季の移ろいに合わせ毎年、夜間にライトアップを行っていて、観光名所の魅力を発信しています。8日の夜にはイベントの開催を前に試験点灯が行われました。今回は暑い夏に園内で涼を感じてもらおうと、徽軫灯籠や唐崎松のほか兼六園の噴水や曲水など、水辺の空間を幻想的な灯りで照らし出します。金沢