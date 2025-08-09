「全国高校野球選手権・１回戦、聖隷クリストファー５−１明秀学園日立」（９日、甲子園球場）初出場の聖隷クリストファーが快勝し、甲子園１勝目を挙げた。初回２死三塁で、渡部が適時二塁打を放ち先制。１−１の六回に１点を勝ち越すと、八回１死一、三塁で谷口がセーフティースクイズを決めて追加。なおも２死二塁で、江成の打球が投手のグラブに当たって方向が変わって一、二塁間に転がり、二塁走者が生還した。河原にも