「全国高校野球選手権・１回戦、聖隷クリストファー５−１明秀学園日立」（９日、甲子園球場）明秀学園日立が敗れ、２２年夏以来の甲子園勝利はならなかった。０−１の三回２死三塁で有住が左前に同点タイムリー。しかし、その後は相手先発の高部を攻略できず、八回までわずか２安打に抑えられた。応援団の一部が試合開始に間に合わず、六回途中に甲子園に到着。その前で九回に４番の野上が左翼線二塁打を放つなど意地を見