藤川監督も先を見据えながら、戦っている（C）産経新聞社阪神は8月8日のヤクルト戦（京セラドーム）に1ー3の逆転負け。主力を休ませて臨んだ試合で星を落とした。この試合は3番を務めてきた森下翔太をベンチスタートとし、7日のゲームでプロ初アーチを放った中川勇斗を3番に抜擢。【動画】何も問題なし 2025年8月8日 【阪神 vs ヤクルト】 佐藤義則の眼ただ試合は主砲、佐藤輝明の30号アーチが飛び出したものの、反撃はそこ