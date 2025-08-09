プレシーズンのテストマッチでレヴァークーゼンに2-0と勝利したチェルシー。この試合で先制点を叩き出したのが、今季からチームに合流した18歳のエステバン・ウィリアンだ。18分、マルク・ククレジャの左からのクロスボールを拾ったエステバンは、左足でゴール天井に叩きつけるようにボレーシュート。さっそくネットを揺らしてみせた。英『Daily Mail』は、この少年には「待つだけの価値があった」と称賛。パルメイラスとの契約成