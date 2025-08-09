エアトリは、ジェイキャスエアウェイズに出資し、資本業務提携を締結した。航空会社総代理店事業の2つ目の案件で、航空会社への出資はスターフライヤー、スカイマーク、トキエアに次いで4社目となる。ジェイキャスエアウェイズは、2023年6月に設立した地域航空会社で、2026年春の就航を目指している。拠点は関西国際空港で、富山と米子に2路線を展開する見通し。初号機は10月に受領し、就航時は1機2路線を運航する。その後5年間で7