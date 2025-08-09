俳優の奥田瑛二（７５）が９日、東京ビッグサイトで行われた、「第５回Ｍｅｎ’ｓＢｅａｕｔｙアワード」授賞式に登壇した。Ｂｅａｕｔｙライフスタイル賞を受賞した奥田はトークショーにも登壇。「家にいたら『家にいたら１本と焼酎はロック２杯だけ』って言われてる。真剣に言われるんで守ってまして。たまに盗み飲みをしますけれども」と健康への意識を語った。半年前から火曜日が休肝日だという奥田。健康への意識の