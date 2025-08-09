俳優の岡田将生が自然体な最新ショットを公開した。岡田は９日までに更新した自身のインスタグラムに「みなさん、お元気ですか？」と書き始め、「わたくしは殺し屋たちの店の撮影が終わりました。初めての海外作品がこの作品で良かった。良い経験をさせてもらいました。そして寂しい。本当に素敵なチームでした。完成するのが楽しみです。」と近況を報告。街中や店でのラフな様子を写したショットなどを披露した。この投稿に