◆米大リーグドジャース―ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）現役３位の通算２１７勝を誇るドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブルージェイズ戦に先発し、６回７安打１失点４Ｋと粘投。今季６勝、通算２１８勝目の権利を持って降板した。７月２日（同３日）の本拠地・Ｗソックス戦で史上２０人目の通算３０００奪三振を達成したカーショーは