元Ｆ１レーサーでミハイル・シューマッハ氏の実弟ラルフ・シューマッハ氏（ドイツ）が今季低迷するレッドブルを痛烈批判した。今季のレッドブルはマシンの不振などもあって４季連続チャンピオンのマックス・フェルスタッペン（オランダ）がドライバーズポイントで首位マクラーレンのオスカー・ピアストリ（英国）に９７点差の３位に低迷。コンストラクターズポイントでも首位マクラーレンに３６５点差の４位と低空飛行が続いて