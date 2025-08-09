聖隷クリストファー５―１明秀日立（１回戦＝９日）聖隷クリストファー（静岡）は一回、渡部哉の適時二塁打で先制したが、明秀日立（茨城）は三回、有住の適時打で同点とした。聖隷クリストファーは六回、２安打などで好機を作り、内野ゴロの間に勝ち越し。八回には谷口のスクイズ、江成、河原の適時打で３点を奪い、突き放した。春夏通して初出場の聖隷クリストファーが甲子園初勝利を挙げた。