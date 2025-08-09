巨人で監督も務めた野球評論家・堀内恒夫氏（７７）が９日、自身のブログを通じて古巣の戦いぶりについて私見をつづった。前日８日のＤｅＮＡ戦（横浜）は打線がノーアーチながら今季最多の１８安打を放ち、１２―２で圧勝。初回から３点を援護をもらった先発・山崎は７回まで１１０球を投げて１失点で今季９勝目（３敗）をマークした。まさに投打がかみ合った展開で、堀内氏も「昨日の試合について俺が語ることはないかな」と