東日本・西日本では雨の降りやすい時期もありますが、8月後半以降は、太平洋高気圧の勢力が強まり、北日本・東日本・西日本で晴れる日が多くなるでしょう。北日本・東日本・西日本の高温傾向はこの先も続き、沖縄も高温傾向に転じる見込みです。厳しい残暑が予想され、日によっては猛烈な暑さとなりそうです。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。8月16日から9月5日頃にかけては、太