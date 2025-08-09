反ＬＧＢＴＱ犯罪に抗議する人々（ＣＮＮ）警告を無視することは不可能だった。コロンビア北部の武装集団は、１年以上前から、性的マイノリティー（ＬＧＢＴＱ）に対する暴力的な活動をあおるビラをまいていた。グアヒラ沿岸部で配られた２０２４年３月付のビラは、「全員が武力目標となる。年齢は問わない。すでに諜報（ちょうほう）活動は進展しており、多くの人物が特定されている」と宣言。殺害対象となる個人も列挙していた。