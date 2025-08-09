ロシアが侵攻を続けるウクライナでの停戦をめぐり、アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは8日、プーチン大統領がウクライナ東部の領土と引き換えに停戦に合意する考えだと報じました。ウクライナとの停戦をめぐってはロシアのプーチン大統領とアメリカのウィトコフ特使が6日、会談しています。この会談について、ウォール・ストリート・ジャーナルは8日、プーチン氏がウィトコフ氏に対し、ウクライナ東部のドネツク州全域