サウジアラビアで開催中のバスケットボールアジアカップ。シリアとの初戦を勝利した日本は、イランとのグループステージ第2試合にのぞみ、78対70で惜敗。現地で解説を務める田臥勇太選手は次戦に向けて「守り切る力、決めきる力」が、大切だと、語りました。――イラン戦を振り返って一点を争う試合になりましたが、ディフェンスは前半もかなり良くて、相手の得意な展開をしっかりと防げていたし、オフェンスも打つべき選手が打っ