大会第５日第２試合の聖隷クリストファー（静岡）のアルプス席では、左腕を三角巾でつるした元主将の逢沢開生さん（１７）が仲間の活躍を見守った。逢沢さんは５月の東海大会でプレー中に左腕を骨折し、夏の静岡大会ではベンチ入りがかなわなかった。それでも「弱音を吐くわけにはいかない」と練習中にボールを運んだり、仲間を鼓舞したりして主将の役目を果たそうと努めた。今月５日に手術を受けることが決まり、３日の抽選