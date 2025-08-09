全国のきょうの天気です。前線が九州付近に停滞し、西日本を中心に本降りの雨となるでしょう。九州の雨は午後から次第に弱まるものの、これまでの雨で地盤が緩んでいる所があります。少しの雨でも災害につながるおそれがあるため、引き続き土砂災害などに警戒をしてください。また、午後は次第に雨のエリアが東へ移動し、四国や中国地方でも傘の出番となるでしょう。気温です。全国的にきのうよりも低い所が多く、猛暑日となる地点