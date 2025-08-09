２０２５年７月１５日、岡山市は、県が主催する坪田譲治文学賞の４０周年を記念し、長年同賞の選考委員を務めてきた作家の五木寛之さん（９２）に市栄誉表彰を贈りました。東京・アルカディア市ヶ谷で行われた贈呈式には、受賞者であり選考委員でもある作家の阿川佐和子さんらも出席し、五木さんの功績称え、賞の４０周年を祝いました* * * * * * *長年選考委員を務めてきた五木寛之さん五木寛之さんは1932（昭和７）年、福岡県生