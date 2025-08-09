■MLBドジャース ー ブルージェイズ（日本時間9日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのブルージェイズ戦に“1番・DH”で出場し、5回の第3打席でこの試合2本目のヒット（二塁打）をマークした。マルチ安打は今季33度目。さらに直後にM.ベッツ（32）が逆転2ランを放ち、スタジアムは大歓声に包まれた。この日は41歳、通算218勝右腕のM.シャーザーを相手に、第1打席は3球目のカーブを上手く捉え、右中間