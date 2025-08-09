９日の新潟５Ｒで４番人気サンダーアリュール（牝４歳、美浦・菊川）に騎乗した今村聖奈騎手（２１）＝栗東・寺島＝が今年のＪＲＡ１２勝目、通算９４勝目をマークした。夏の新潟では３勝目となった。好スタートから積極的に好位を奪うと、直線は二枚腰を発揮。最後は外から馬体を並べてきたペッパーミルとの激しいたたき合いを制した。菊川師は「ひと息入れたことでフレッシュな状態で臨めましたし、馬にも落ち着きがありま