毎年大人気のフレーバー「ピノ ピスタチオ」が、今年も数量限定で登場！2021年の初登場からSNSでも話題沸騰だったこの味が、ピスタチオペーストを10％増量してさらに贅沢に。ピスタチオの深い香りとミルクチョコの絶妙なバランスが、まるで専門店のスイーツのよう。コンビニで気軽に買える“ご褒美アイス”として、20～30代の女性を中心に注目を集めています。 ピスタチオの風味がさらに本格的に