2025年８月１日に発売された『将棋世界2025年９月号』（発行=日本将棋連盟、販売=マイナビ出版）では、伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第１局を終えた直後の永瀬拓矢九段に話を聞いた「常識外だった金打ち」を掲載しています。本稿では、この記事の中から抜粋して、ご紹介したいと思います。対局を終えたばかりの永瀬拓矢九段にインタビューするはずが、そこにいたのは永瀬九段だけでなく…？ 【写真】大川慎太郎○豪華す