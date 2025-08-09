アメリカのグリーティングカードブランド「日本ホールマーク」は、8月4日（月）から、スヌーピーで知られる『PEANUTS』をデザインした2026年版カレンダー＆ダイアリーを、公式オンラインストアなどで販売中だ。【写真】スヌーピーのきょうだいたちをデザイン！新作ダイアリー一覧■2026年の干支モチーフも登場今回発売されたのは、『PEANUTS』75周年記念アートを使用したデザインや、「ホールマーク」オリジナルの特別アート