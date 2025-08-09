2025年の夏休みも真っただ中！夏休みといえば旅行！ということで、羽田空港を利用する時にぜひ訪れてほしい飲食店や買ってほしいお土産をご紹介します。行列必至の人気うどん屋や、飛行機を見ながら食べられる本格イタリアン、贅沢な朝ごはんが楽しめる和食店など、特別な食事を満喫できるお店が盛りだくさん。羽田店限定メニューも見逃せません！【画像】夏の空港グルメ特集、成田・羽田・新千歳・関空の美味を一挙公開！デパ