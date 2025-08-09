俳優の杉本哲太（60）が9日までに自身のインスタグラムを更新。公開した変顔が話題を集めている。「五感でテイスティング」とつづり、食事中のショットを公開。グラスを手にテイスティングをしつつも、まさかの白目をむいた顔。ダンディーな俳優が見せた意外な表情にフォロワーからは「最高に可愛い」「ノリノリな感じですね」「白目かわいい」「大笑い」「そんな顔出来るんだ」「おもろい」「変な顔も素敵」などのコメント