長崎市の平和祈念式典に参列した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の田中熙巳代表委員（93）は9日、石破茂首相が式典あいさつで核兵器禁止条約に言及しなかったことに「政府は今までの考えを改めておらず、残念だ」と述べた。