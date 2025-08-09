◆イースタン・リーグ日本ハム―巨人（９日・鎌ヶ谷）巨人は９日、イースタン・日本ハム戦のスタメンを発表した。左肘じん帯損傷からの１軍復帰を目指す岡本和真内野手は「４番・ＤＨ」で復帰４戦目に臨む。先発は育成２年目の園田純規投手。今季２軍で６試合に先発し４勝無敗、防御率１・２９と好成績を残している。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（二）宇都宮２（左）ヘルナンデス３（中）岡田４