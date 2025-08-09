◆米大リーグマリナーズ―レイズ（８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズのＣ・ローリー捕手が８日（日本時間９日）、本拠のレイズ戦に「２番・捕手」でスタメン出場し、７試合ぶりでメジャー単独トップとなる、今季４３号逆転３ラン本塁打を放った。０−２で迎えた８回２死一、二塁で、カウント２−０からの３球目を打ち、右中間スタンドに運んだ。打球速度１０８・１マイル（約１７４・０キロ）、打