西武は９日、２６日の日本ハム戦（ベルーナ）でプロレスラーに転向した元柔道日本代表で２０２１年東京五輪・男子１００キロ級金メダリストのウルフ・アロン（２９）がセレモニアルピッチに登板すると発表した。ウルフは、来年１月４日に東京ドームで行われるプロデビュー戦を前に来場となるが、ライオンズのイベントに出演するのは今回が初めて。新日本プロレスは２０２１年にコラボイベントを実施したほか、同年にはベルーナ